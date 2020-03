पिंजरे में बंद 'घोटाले' का चूहा पहुंचा बिहार विधानसभा, राबड़ी ने कहा- कड़ी सजा मिले

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा ( Bihar Vidhan sabha ) में एक ऐसा वाक्या सामने आया, जो चर्चा का विषय बन गया है। RJD के एक विधायक पिंजरे में बंद चूहे के साथ बिहार विधानसभा पहुंचे। विधायक के साथ RJD नेता राबड़ी देवी ( Rabri devi ) भी थीं। उन्होंने कहा कि यह 'घोटाले' करने वाला चूहा है। सरकार इस चूहे को कड़ी से कड़ी सजा दे।

दरअसल, नीतीश सराकर पिछले कुछ समय से यह कह रही है कि बिहार में इन दिनों अहम फाइलें, दवाइयां, शराब गायब गायब होने के पीछे चूहे का हाथ है। सरकार का कहना है कि बिहार के चूहे कभी शिक्षकों की फाइल कुतर देते हैं तो कभी मरीजों के लिए रखे स्लाइन की बोतल भी पी जाते हैं। लिहाजा, आरजेडी के नेता ने कड़ी मेहनत के बाद एक चूहे को पिंजरे में कैद किया और राबड़ी देवी के साथ उसे लेकर बिहार विधानसभा पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए राबडी़ देवी ने कहा कि हमनें कड़ी मशक्कत के बाद 'घोटालेबाज' चूहा को पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि आज हम इस चूहे को सजा देने के लिए विधानसभा लाए हैं। आरजेडी नेता ने कहा कि अब इस चूहे को सदन में पेश होना पड़ेगा और बिहार सरकार उसे कड़ी सजा भी दे।

