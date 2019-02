मनी लॉड्रिंग केस: ED के सवालों पर अटक रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, रात 8 बजे तक होगी पूछताछ

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दफ्तर पहुंच गए हैं। उनके साथ पत्नी प्रियंका गांधी भी मौजदू थीं लेकिन ED दफ्तर के अंदर सिर्फ रॉबर्ट को ही जाने की अनुमति मिली। जिसके बाद प्रियंका वहां से वापस लौट गईं।

- ईडी के तीन अधिकारी उनसे करीब 2 दर्जन सवाल पूछेंगे।

- खबर आ रही है कि वाड्रा अपना चश्मा भूल गए हैं, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए पूछताछ रोक दी गई है।

- ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ शुरु की।

- रॉबर्ट वाड्रा से रात आठ बजे तक हो सकती है पूछताछ।

- कुछ सवालों का जवाब देने में अटक रहे हैं वाड्रा- सूत्र

- तीन चरणों में होगी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ

Delhi: Robert Vadra arrives at the Enforcement Directorate to appear in connection with a money laundering case pic.twitter.com/fPsErML7V9