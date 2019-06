पूछताछ के लिए ED के सामने पेश नहीं हुए वाड्रा, खराब तबीयत का दिया हवाला

नई दिल्ली। रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। विदेश में संपत्ति संबंधी मनी लॉंड्रिंग मामले में शुक्रवार को ED ने वाड्रा को पूछताछ के लिए पेश होने के निर्देश दिए थे। वाड्रा की ओर से उनके वकील ED के समक्ष पेश हुए और उन्होंने पूछताछ के लिए अगली तारीख की अपील की।

Robert Vadra didn't turn up before enforcement directorate (ED) for questioning today due to illness according to his lawyers. His lawyers have sought the next date for his appearance before the agency. (file pic) pic.twitter.com/yx2IRkvYA4