स्पेन जाने की आज्ञा के लिए रॉबर्ट वाड्रा ने अदालत में दाखिल किया आवेदन

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा ने स्पेन की यात्रा की अनुमति के लिए एक आवेदन किया है। उनके आवेदन पर दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।

ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने इस बाबत एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई नौ दिसंबर के लिए सूचिबद्ध कर दी।

Robert Vadra has moved a delhi court seeking permission to travel abroad for two weeks for his medical treatment and for business. Court has sought reply of Enforcement Directorate on Vadra's plea. Hearing to be held on December 9. (file pic) pic.twitter.com/YHxDYGgD1y