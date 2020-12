केरल के वोटिंग बूथ पर लोगों का तापमान जांच रहा रोबोट, सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश दे रहा

नई दिल्ली। कोरोना काल में जीवन के सभी काम मुश्किल हो गए हैं। कुछ भी करने से पहले ऐहतियात बरतना पड़ता है। किसी भी सार्वजनिक जगह पर अब सैनेटाइजर का इस्तेमाल और शरीर का तापमान चेक कराना अनिवार्य हो गया है। केरल में इस काम के लिए अब रोबोट का उपयोग हो रहा है। यहां के एक वोटिंग बूथ पर एक रोबोट को ये काम करते देखा गया। बूथ पर तापमान जांचने और सैनेटाइजर देने के लिए यहां पर एक रॉबोट रखा गया है।

Kerala: A robot was installed at a polling booth in Thrikkakkara, Kochi by Ernakulam district administration, which checked body temperature of all voters & dispensed hand sanitiser.



