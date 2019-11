रक्षा सौदाः भारतीय सेना होगी और मजबूत, आएंगे आर्म्ड ड्रोन और जासूसी विमान

नई दिल्ली। जल्द ही भारतीय सेना की ताकत में और ईजाफा होने वाला है और इसे हथियारों से लैस अमरीकी ड्रोन और

जासूसी विमान मिलने वाले हैं। दरअसल भारत और अमरीका के बीच बढ़ते सैन्य समझौतों के बीच भारतीय सशस्त्र सेना 7.5 बिलियन अमरीकी डॉलर (करीब 538 अरब रुपये) के रक्षा सौदे को अंतिम रूप देने वाली है।

इसके लिए दो प्रोजेक्ट अलग-अलग आगे बढ़ रहे हैं। इनमें एक तो तीनों सेनाओं द्वारा की जाने वाली मांग है, जबकि दूसरे प्रोजेक्ट का संचालन भारतीय नौसेना कर रही है।

केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक, "सभी तीनों सेनाएं सी गार्जियन आर्म्ड ड्रोंस को लेकर अपनी जरूरतों को जुटा कर रही हैं। यह ड्रोन काफी ऊंचाई पर लंबे वक्त तक ठहरने वाला मानवरहित विमान (ड्रोन) है, जिसके मिलने से हमारी ताकत मजबूत होगी और निगरानी रखने की हमारी क्षमताओं में ईजाफा होगा।"

