महाराष्ट्र की लड़ाई पर RSS चीफ भागवत का बड़ा बयान, लड़ने से दोनों को नुकसान

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच चल रहे सियासी संग्राम में अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी शामिल हो गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तीन सप्ताह बाद इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। भागवत ने इशारों-इशारों में दोनों दलों को समझाने की कोशिश की।

भागवत ने कहा- हर कोई जानता है कि प्रकृति को नष्ट करने से हम नष्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रकृति को नष्ट करने का काम नहीं थम रहा। सब जानते हैं कि झगड़ा करने से दोनों की हानि होती है लेकिन आपस में झगड़ा करने की बात अभी तक बंद नहीं हुई।

RSS's Mohan Bhagwat in Nagpur:Sab manav jaante hain prakruti ko nasht karne se hum nasht ho jaayenge. Par prakruti ko nasht karne ka kaam thama nahi.Sab jaante hain ki aapas mein jhagda karne se dono ki haani hoti hai. Lekin aapas mein jhagda karne ki baat abhi tak bandh nahi hui pic.twitter.com/ORU7G5ygdZ

आपसी समझौता जरूरी

नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत के तेवर काफी तल्ख थे। उन्होंने बीजेपी और शिवसेना दोनों को आपसी समझौते के लिए इशारों-इशारों में समझा दिया।





Rashtriya Swaysevak Sangh (RSS) chief Mohan Bhagwat at an event in Nagpur: Sab jaante hain ki swaarth bahut kharab baat hai, lekin apne swaarth ko bahut kum log chhorte hain. Desh ka udharan lijiye ya vyaktion ka.