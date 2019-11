अयोध्या पर फैसले से पहले दिल्ली पहुंच सकते हैं संघ प्रमुख भागवत

नई दिल्ली। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के बहुप्रतीक्षित फैसले से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत दिल्ली पहुंच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा, उसे स्वीकार करने के लिए वह देश को संबोधित भी कर सकते हैं। यह जानकारी संघ के विश्वस्त सूत्रों ने दी।

#Breaking: अयोध्या पर आने वाले फैसले से पहले बड़ा खुलासा... इसलिए सुप्रीम कोर्ट शनिवार को करेगा...

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले को लेकर पिछले 10 दिनों से संघ के शीर्ष नेताओं ने दिल्ली के उदासीन आश्रम में डेरा डाल रखा है। यहीं से संघ के शीर्ष नेतृत्व की ओर से देश में सांप्रदायिक सौहार्द्र बनाए रखने के लिए जगह-जगह समन्वय बैठकों का निर्देशन चल रहा है।

सबसे बड़ी खबरः सुप्रीम कोर्ट कल सुबह सुनाएगा राम मंदिर पर फैसला... देशभर को इंतजार... की गईं ऐसी व्यवस्थाएं

PM tweets, "Whatever decision SC delivers in #Ayodhya case, it'll not be a victory or defeat of anyone. My appeal to the countrymen is that it should be the priority of all of us that this decision should further strengthen the great tradition of peace,unity&goodwill of India. pic.twitter.com/nGXKyfraO6