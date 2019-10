इसरो के पूर्व निदेशक का दावा, चंद्रयान-2 मिशन हो गया पूरी तरह फेल

कोच्चि। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) के महात्वाकांक्षी चंद्रयान-2 अभियान को लेकर एक वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने बहुत बड़ा बयान दिया है। इसरो के इस सेवानिवृत्त वैज्ञानिक ने चंद्रयान-2 मिशन को पूरी तरह से असफल करार दिया है। इसरो के चंद्रयान-2 मिशन को नाकामयाब बताने वाले इस वैज्ञानिक का नाम नांबी नारायणन हैं और इनका नाम सनसनीखेज इसरो जासूसी मामले में उठा था।

बिग ब्रेकिंगः चंद्रयान-2 को लेकर नासा ने कर दिया कमाल, मिल गई तस्वीर... अब इसरो को पता चल...

भारतीय अंतरिक्ष संगठन के दावे को खारिज करते हुए 78 वर्षीय नांबी नारायणन ने कहा इसरो का चंद्रयान-2 अभियान पूरी तरह असफल था। उन्होंने कहा, "इसरो का दावा कि उनका मिशन 98 फीसदी सफल रहा, झूठा है।"

शनिवार को एक दक्षिण भारतीय मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आगे कहा, "इस बार एशियाई मुल्कों को अंतरिक्ष अध्ययन के क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम करना चाहिए।"

बड़ी खबरः चंद्रयान 2 के बारे में इसरो चीफ के सिवन ने किया बड़ा ऐलान, जवाब सुनकर फैल गई खुशी की लहर...

चंद्रयान-2 को लेकर नांबी नारायणन ने हैरानी जताते हुए कहा, "इस मिशन का मकसद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए कैसे इसरो जनता के सामने यह दावा कर सकता है कि यह मिशन 98 फीसदी कामयाब रहा।"

#Breaking: इसरो का बड़ा खुलासा, यह थी चंद्रयान से संपर्क टूटने की असली वजह

उन्होंने भारत के चंद्र अभियान के भविष्य पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मानना ज्यादा बेहतर है कि चंद्रयान-2 को सौ फीसदी असफल मान लिया जाए।

नारायणन ने कहा कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की तरह एशियाई मुल्कों को भी आपस में सहयोग करना चाहिए। अंतरिक्ष शोध में सहयोग से समूचे एशिया को फायदा पहुंचेगा।

इस खोज ने कर दिया कमाल, न पड़ेगी चंद्रयान-2 जैसे मिशन की जरूरत और न होगी कोई परेशानी

#ISRO

Have a look at the images taken by #Chandrayaan2's Orbiter High Resolution Camera (OHRC).

For more images please visit https://t.co/YBjRO1kTcL pic.twitter.com/K4INnWKbaM