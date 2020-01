CAA के पक्ष में RSS की उलेमा कॉन्फ्रेंस, कई लोगों ने किया विरोध और दिखाए बैनर-पोस्टर

नई दिल्ली। नागरिकता कानून के समर्थन में गुरुवार को राजधानी में आयोजित उलेमा कांफ्रेंस में जमकर हंगामा हुआ। जैसे ही कांफ्रेस शुरू हुई कुछ लोग नागरिकता कानून के खिलाफ पोस्टर-कागज दिखाकर नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ता देख, आयोजकों ने विरोधियों को आयोजन स्थल से बाहर निकाल दिया। बैठक का आयोजन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने किया है।

बैठक शुरू होते ही राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक संघ के कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने साफ-साफ कहा कि कुछ लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "जो लोग इस्लाम के सच्ची सोच वाले लोग हैं वे आराम से बैठे हैं। आज मीडिया को शैतान और इंसान को पहचान लेना चाहिए और इंसान को ही दिखाना चाहिए।"

इंद्रेश कुमार ने कहा, "मीडिया को इन लोगों को नागरिकता कानून के विरोधियों के रूप में नहीं दिखाना चाहिए। मुसलमानों में करोड़ों लोग अमन परस्त हैं जबकि चंद लोग ही शैतान परस्त हैं।"

VHP working president Alok Kumar on ruckus at Muslim Rashtriya Manch event today: Some people believe that freedom of speech is only for them. They didn't come to debate but to create ruckus. https://t.co/kU8NDka79s pic.twitter.com/CZSMylyBKv