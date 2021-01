Delhi IED Blast: एस जयशंकर ने किया इजराइल के विदेश मंत्री को फोन, कहा- ‘किसी भी हाल में नहीं बचेंगे दोषी’

नई दिल्ली। दिल्ली के एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित इजरायल के दूतावास के पास बड़ा धमाका हुआ है। माका इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़े वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए।शुक्रवार शाम हुए विस्फोट के बाद इजराइल में मौजूद भारतीय राजदूत ने इज़राइल सरकार से वादा किया है कि भारत सरकार हर तरह की कार्रवाई कर रही है। भारत में इज़राइल के राजदूत और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार सबकुछ करेगी।

दिल्ली: इजरायली दूतावास के पास IED विस्फोट, कई वाहन क्षतिग्रस्त

वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने भी इस घटना को लेकर इजराइल के विदेश मंत्री गाबी अश्केनाजी से बात की है। जयशंकर ने अश्केनाजी को भरोसा दिलाया है कि भारत ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और इज़राइली राजयनयिकों और दूतावास की सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम किए जा चुके हैं।

I spoke a few minutes ago with my counterpart, Indian Foreign Minister @DrSJaishankar, following the explosion that took place a few hours ago near the Israeli embassy in Delhi.