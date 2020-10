S Jaishankar tweeted : भारत-अमरीका के बीच सहयोग बढ़ा, बहुपक्षीय मुद्दों पर भी समझादारी से ले रहे हैं काम

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ( S Jaishankar ) ने सोमवार को टू प्लस टू वार्ता के लिए भारत दौरे पर आए अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ( Michael Pompeo ) और उनकी पत्नी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने ट्विट कर उनके नई दिल्ली आगमन पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि पोम्पिओ के इस दौरे से भारत और अमरीका के बीच संबंध हर क्षेत्र में पहले से ज्यादा प्रगाढ़ होंगे।

We discussed key bilateral, regional & global issues. Reviewed progress in ties: grown substantially in every domain. Our foreign policy consultations & cooperation have expanded. Working closely on plurilateral & multilateral formats: External Affairs Minister Dr S Jaishankar https://t.co/rQi9DveEwu