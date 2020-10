Sabarimala Temple : 16 नवंबर से खुलेगा भगवान अयप्पा का कपाट,  सीमित संख्या में प्रवेश की इजाजत

नई दिल्ली। दुनियाभर से केरल स्थित सबरीमला मंदिर में भगवान अयप्पा का दर्शन करने के लिए उनके भक्त हर साल नवंबर से जनवरी तक पहुंचते हैं। इस बार सबरीमला मंदिर में तीर्थयात्रा सीजन 16 नवंबर से शुरू हो रहा है। भगवान अयप्पा का कपाट भी इसी दिन पहली बार अपने भक्तों के लिए खुलेगा।

Depending on COVID19 situation, in the coming days, devotees will be required to produce COVID negative certificate obtained within 24 hours of the darshan. Overnight halt at Sannidhanam will not be allowed: Travancore Devaswom Board, Kerala https://t.co/kbrhBQcXbj