सबरीमला मंदिर खुलने से पहले भूमाता ब्रिगेड और सरकार आमने-सामने, सुरक्षा में तैनात 21 हजार पुलिसकर्मी

नई दिल्ली। सबरीमला मंदिर में सभी उम्र समूह की महिलाओं के प्रवेश का मामला फिर तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। सितंबर के अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पहले तो सभी को विरोधियों को खुश कर दिया लेकिन फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले पर रोक से इनकार किया तो एक बार फिर से सभी ने चुप्पी साध ली। भारी विरोध के बीच शुक्रवार से दो महीने का पर्व शुरू हो रहा है। ऐसे में शुक्रवार से इस त्योहारी पर्व के लिए मंदिर एक बार फिर खोला जाएगा। इस बीच किसी भी तरह के विवाद की आशंका को खत्म करने और तीर्थयात्रा पर चर्चा के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने सभी दलों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कायम है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया था कि मंदिर में महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं।

Supreme Court clearly says that the September 28 verdict stands. It means that the entry of women should be allowed. Govt cannot take any stand against this verdict. We respect the feelings of the devotees. We are bound to implement court verdict: Kerala CM on #SabarimalaTemple pic.twitter.com/Ud5pfGcviL