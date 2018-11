सबरीमला: सर्वदलीय बैठक रही बेनतीजा, राज परिवार बोला- माहवारी के दौरान महिलाएं को रोकना होगा

नई दिल्ली। सबरीमला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की इजाजत के बाद शुरु हुआ विवाद अबतक नहीं थमा है। वहीं शुक्रवार से सबरीमाला में दो महीने चलने वाला महामहोत्सव शुरु होने जा रहा है, जिसे लेकर सरकार और प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। इसी मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए गुरुवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा बुलाई सर्वदलीय बैठक बेनतीजा रही। क्योंकि बैठक से कांग्रेस की अगुवाई में यूडीएफ और बीजेपी ने वॉक-आउट कर दिया।

पीरियड के दौरान महिलाएं को रोकना होगा: पंडालम राज परिवार

वहीं दूसरी ओर पंडालम राज परिवार के सदस्य शशि कुमार वर्मा ने भी गुरुवार को ही पिनराई से मुलाकात की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार प्रत्यक्ष रूप से कानूनन कुछ नहीं कर सकती। इसी आधार पर मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा है कि आप महिलाओं को रोकने संबंधी कार्रवाई कर सकते हैं और उन्हें सलाह दे सकते हैं कि वह यहां न आएं। वर्मा ने कहा कि अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पीरियड (माहवारी) के दौरान महिलाएं पवित्र सबरीमला मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएं।

