केरल: सोमवार को सबरीमला मंदिर के खुलेंगे कपाट, कई इलाकों में धारा 144 होगी लागू

तिरुवनंतपुरम। कई दिनों तक देश में गूंजने वाला सबरीमला मंदिर का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बार फिर से मंदिर में प्रवेश करने को लेकर घमासान मच सकता है। क्योंकि 5 नवंबर यानी सोमवार से मंदिर के कपाट विशेष पूजा के लिए फिर से खुलने जा रहे हैं। इसको देखते हुए राज्य के कई क्षेत्रों में तीन दिन के लिए धारा 144 लगा दी गई है।

किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचने के लिए पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। सुरक्षा कड़ी की गई है। इसके लिए शनिवार शाम से ही पुलिस के 5000 जवान तैनात कर दिए जाएंगे। प्रशासन की ओर से 4 से 6 नवंबर तक सन्नीधनम, पंबा, निलाक्कल और इलावंकुल में धारा 144 लगाने का फैसला किया गया है। फिलहाल दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है।

#Kerala: section 144 to be imposed in Sannidhanam, Pamba, Nilakkal and Elavunkal from 4th to 6th November. #SabarimalaTemple to open for special prayers on 5th November. pic.twitter.com/08m3wCxabj