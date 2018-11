मंडलम उत्सव के लिए अगले 2 महीने खुला रहेगा सबरीमला मंदिर, दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों ने बुलाया बंद

नई दिल्ली। सबीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर घमासान अभी भी जारी है। शनिवार को मलयाली पंचांग के पवित्र महीने ‘वृश्चिकम' के पहले दिन हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान अयप्पा के दर्शन किए। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए कई महिलाओं ने मंदिर में जाने का प्रयास किया, लेकिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में कोई महिला मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकी। वहीं दूसरी तरफ हिन्दू एक्यावेदी प्रदेश अध्यक्ष के पी शशिकला ने मंदिर में घुसने का प्रयास किया तो पुलिस ने देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

देर रात हुई के पी शशिकला की गिरफ्तारी

विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष एस. जे. आर. कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि हिन्दू एक्यावेदी प्रदेश अध्यक्ष के. पी. शशिकला को पुलिस ने सबरीमला मंदिर के पास माराकोट्टाम से देर रात गिरफ्तार कर लिया है। कुमार ने बताया कि वह भगवान की पूजा करने के लिए पूजन सामग्री लेकर पहाड़ी पर चढ़ रही थीं, उसी दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस ने एहतियात के तौर पर उनके संगठन के ही कुछ कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू संगठनों ने बुलाया बंद

इस गिरफ्तारी के विरोध में दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों ने शनिवार को बंद का भी ऐलान किया है। कई दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों ने केरल में आज सुबह से ही हड़ताल बुलाई है। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम को सबरीमला मंदिर को अगले दो महीने के लिए फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। इस दौरान मंदिर के आसपास भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई। मंदिर के खुलने के बाद हिंदू एक्यावेदी नेता भार्गवराम, सबरीमला अछारा सम्सरक्षणा समिति के महासचिव पृथ्विविपाल और बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर के पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन इससे पहले ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।

मंडलम उत्सव के लिए अगले 41 दिन खुला रहेगा मंदिर

वहीं शनिवार को बुलाए गए बंद का भाजपा ने भी समर्थन किया है। बंद की वजह से आम जन-जीवन पूरी तरह से थम गया है। आपको बता दें कि शनिवार से शुरू हुई दो महीने लंबी तीर्थ यात्रा के लिए मंदिर शुक्रवार को खोला गया था। सुरक्षा के पुख्त इंतजाम के बीच मंडलम उत्सव मंडला पूजा 41 दिन तक चलेगा। 27 दिसंबर को संपन्न होगा जब मंदिर को अथाझापूजा के बाद शाम को बंद कर दिया जाएगा। यह 30 दिसंबर को मकराविलक्कू उत्सव पर फिर से खुलेगा।

#Kerala: Drones being used for security surveillance as devotees throng to Pampa base camp to trek to #SabarimalaTemple. The temple opened yesterday for 62-day long Mandala Pooja-Magaravilaku annual pilgrimage season. pic.twitter.com/zGRXfTjkNY