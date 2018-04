नई दिल्ली। काला हिरण मामले में सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाए जाने के बाद से फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों का उनके घर पर आना-जाना लगा हुआ है। सलमान के पुराने मित्र और पिता सलीम खान से जुड़े लोग घर आकर परिवार से बातचीत करने पहुंच रहे हैं। सलीम खान से मिलने पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा ने इस दौरान मीडिया से कहा कि सलमान को अपने सुपरस्टर होने की कीमत चुकानी पड़ रही है।

भारतीय जनता पार्टी के सांसद सिन्हा ने कहा कि काला हिरण मामले में 20 साल से सुनवाई चल रही है, इस दौरान सलमान को पहले ही मानसिक रूप से काफी कुछ झेलना पड़ा है। शत्रुघ्न ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, मगर इस केस में सलमान पहले ही काफी भुगत चुके हैं।

Spent the evening with the learned & mature-man of wisdom - Salim Khan “Worthy father of the worthy son, Salman Khan @BeingSalmanKhan , a reel as well as real hero”.With a firm belief & hope, I wish & pray that he n his family gets the desired relief, comfort, ease & solace.1>2