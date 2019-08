पाकिस्तान से 117 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंची समझौता एक्सप्रेस

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। भारत सरकार के इस फैसले से बैखलाए पाकिस्तान ने सभी राजनयिक रिश्ते खत्म कर दिए हैं। वहीं, गुरुवार को पाक ने समझौता एक्सप्रेस को भी बीच में ही रोक दिया था। लेकिन, बातचीत के बाद आज सुबह समझौता एक्सप्रेस 117 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंची।

Delhi: Samjhauta Express train, carrying 76 Indian and 41 Pakistani nationals, has reached Delhi. It had departed from the Attari Railway Station at around 1:30 am today pic.twitter.com/YVVhV5BIgB