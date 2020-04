राष्ट्रपति भवन परिसर में कोरोना का खौफ, 100 से ज्यादा परिवार आइसोलेशन में

नई दिल्ली। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच मंगलवार को एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। देश के अतिसुरक्षित राष्ट्रपति भवन परिसर में भी अब कोरोना वायरस का खतरा मंडराने लगा है। परिसर में रहने वाले एक सफाईकर्मी के रिश्तेदार को टेस्टिंग में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से अब यहां रहने वाले 100 से ज्यादा परिवारों को सेल्फ आइसोलेशन में रखा गया है।

भारत में कोरोना महामारी को लेकर सामने आई अच्छी खबर, वायरस पर नियंत्रण को लेकर सही दिशा में देश!

अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति भवन परिसर में रहने वाले सफाई कर्मचारी के रिश्तेदार की कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बताया गया है कि राष्ट्रपति भवन एस्टेट क्वॉर्टर में रहने वाले व्यक्ति की मां की कुछ दिन पहले दिल्ली स्थित बीएल कपूर अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हो गई थी।

After contact tracing of the deceased, it was found that a family member of an employee of the President's Secretariat had been in contact with the deceased: Rashtrapati Bhavan https://t.co/vUgpU2lBW3