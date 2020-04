दिल्ली के नबी करीम इलाके में सेनिटाइजेशन का काम शुरू, बन गया था जमातियों का गढ़

नई दिल्ली। सदर बाजार का नबी करीम इलाका उन इलाकों में से एक हैं, जिन्हें पिछले दिनों कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट घोषित किया गया था। नबी करीम इलाके को कॉन्टेनमेंट जोन घोषित कर पूर तरह सील कर दिया गया था। अब सोमवार से इस इलाके में सेनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया।

कॉन्टेनमेंट जोन बना था नबी करीम इलाका

एमसीडी के कर्मचारियों के साथ मिलकर डॉक्टरों की एक टीम इस इलाके में सेटिनाइजेशन का काम कर रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने नबी करीम इलाके को कॉन्टेनमेंट जोन घोषित कर दिया था।

तबलीगी जमात के लोग रूके थे नबी करीम इलाके में

बता दें कि नबी करीम इलाके में कोरोना वायरस के 3 पॉजिटिव केस मिले थे और ये सभी तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होकर आए थे। इस इलाके में तबलीगी जमात के लोग काफी संख्या में रूके थे। इसी कारण इस इलाके को सील गया था।

नबी करीम इलाके के साथ-साथ चांदनी महल और जाकिर नगर को भी इसी शक में सील कर दिया गया था।

Delhi: Municipal Corporation workers carry out sanitisation in Nabi Karim area which was declared a COVID19 'containment zone' by Delhi government pic.twitter.com/6hOUXQq5Gv