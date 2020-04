संजय कोठारी ने बने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ली पद की शपथ

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के बढ़ते खतरे के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( President Ramnath Kovind ) ने संजय कोठारी ( Sanjay Kothari ) को केंद्रीय सतर्कता के नए आयुक्त ( Central Vigilance Commissioner ) की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद संजय कोठारी ने शनिवार को ही अपना कार्यभार संभाला।

संजय कोठारी इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। 'राष्ट्रपति भवन में समारोह में संजय कोठारी ने सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing ) का पालन करते हुए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तौर पर शपथ ली।' संजय कोठारी 1978 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।

Delhi: Sanjay Kothari takes oath as the Central Vigilance Commissioner (CVC), the oath of office is being administered to him by President Ram Nath Kovind at Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi, Vice President M Venkaiah Naidu and others also present at the ceremony. pic.twitter.com/gNjIAC5J1m