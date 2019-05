शारदा चिट फंड मामला: गिरफ्तारी से बचने के लिए SC पहुंचे कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर

नई दिल्ली। शारदा चिट फंड घोटाला मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरअसल, पिछले हफ्ते शीर्ष अदालत ने राजीव कुमार को गिरफ्तारी से बचने के लिए दी गई अंतरिम रोक हटाने का फैसला सुनाया था। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से बचने और कानूनी सलाह लेने के लिए 7 दिनों की मोहलत दी थी। अब राजीव कुमार ने इस मोहलत को और सात दिन बढ़ाने की मांग की है।

A Supreme Court Bench of Justice Indira Banerjee and Justice Sanjiv Khanna asked Former Kolkata Police commissioner Rajeev Kumar to move before Secretary General for setting up a three-judge bench. https://t.co/gGKjvm7XXr