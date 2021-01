कोरोना वायरस की चपेट में आईं शशिकला की हालत में सुधार, कल अस्पताल से मिल जाएगी छुट्टी

बेंगलुरु। अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेता शशिकला की हालत में सुधार देखा गया है। उन्हे कल यानि रविवार को बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से डिसचार्ज कर दिया जाएगा। अस्पताल के अनुसार अब उनमें कोविड-19 संक्रमण के लक्षण नहीं है और अलग से ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं।

अस्पताल के अधिकारियों ने बताया है कि 63 वर्षीय शशिकला में संक्रमण के लक्षण अब बिल्कुल भी नहीं हैं। उनकी सेहत स्थिर बनी हुई है। उनकी एक रिश्तेदार जी इलावरासी भी संक्रमित पाई गई हैं। उनका इलाज इसी अस्पताल में किया जा रहा है। इलावरासी में संक्रमण के लक्षण नहीं हैं। उनकी हालत स्थिर है।

#UPDATE: The team of doctors attending Sasikala have taken a decision that she is fit for discharge and she will be discharged tomorrow with advice of home quarantine: Bangalore Medical College & Research Institute https://t.co/CeZLRWfySO