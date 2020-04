महिला डॉक्टर्स के साथ हुई बदसलूकी से सत्येंद्र जैन नाराज, बोले- कानूनी एक्शन लिया जाएगा

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में इस वक्त हमारे सबसे बड़े योद्धा हमारे डॉक्टर हैं, लेकिन उन्हीं डॉक्टर्स के साथ लगातार बदसलूकी के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा करने वालों के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सख्ती करने के निर्देश दे दिए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सत्येंद्र जैन ने ये भी बताया कि वो दिल्ली में बहुत जल्द रैपिड टेस्टिंग शुरू करेंगे, बस किट आने का इंतजार है।

गौतम नगर इलाके में हुई थी महिला डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी

दरअसल, गुरुवार को सत्येंद्र जैन ने सफदरजंग अस्पताल में काम करने वाली दो महिला डॉक्टरों के साथ हुई बदसलूकी वाली घटना पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने महिला डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गौतम नगर इलाके में इन महिला डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की गई थी।

