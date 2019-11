नई दिल्‍ली। महाराष्‍ट्र मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है। हमारी मांग है कि 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट कराया जाए।

