पुडुचेरी: अफसरों पर नियंत्रण मामले में किरण बेदी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, विवाद में दखल देने से इनकार

नई दिल्ली। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ( Puducherry LG Kiran Bedi ) को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रहे विवाद में दखल देने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ( Madras High Court ) की डिविजनल बेंच में जाने के लिए कहा है।

आपको बता दें कि पुडुचेरी में अफसरों पर नियंत्रण मामले में उपराज्यपाल किरण बेदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसको लेकर उच्चतम न्यायालय ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए एलजी किरण बेदी और केंद्र सरकार को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है।

यही नहीं पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने कहा था कि आर्थिक असर डालने वाले राज्य कैबिनेट के किसी भी फैसले को लागू कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई रोक बरकरार रहेगी।

पढ़ेंः सियासी हंगामे के बीच आज से कर्नाटक विधानसभा का सत्र, कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे विधायक

Supreme Court declines to intervene on appeals filed by Centre and Puducherry Lieutenant Governor Kiran Bedi challenging the Madras High Court order which curbed the Lieutenant Governor's power not to interfere in the day-to-day administration. (file pic) pic.twitter.com/yobaYsz2uk