वायु प्रदूषण पर SC ने एक साथ दिए कई बड़े आदेश, चार राज्यों में बिजली कटौती पर रोक

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मौजूदा हालात खतरनाक से भी आगे पहुंच जाने पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अब मामले की कमान खुद संभाल ली है। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली-उत्तर प्रदेश-पंजाब और हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कई आदेश जारी किए। इसके साथ ही इन राज्यों में तुरंत बिजली कटौती रोकने के आदेश दिए और सोमवार शाम तक इस बारे में सभी राज्यों की उच्च स्तरीय समिति की संयुक्त बैठक आयोजित करने को कहा।

बिग ब्रेकिंगः राजधानी के वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला.. कर दी ऐसी घोषणा..

दिल्ली-एनसीआर के मौजूदा हालात पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की बेंच ने सुनवाई करते हुए सरकारों को जमकर लताड़ लगाई। अदालत ने एक सिरे से राज्यों में ग्राम प्रधान स्तर से लेकर शीर्ष अधिकारियों तक को इसके लिए दोषी करार दिया।

वायु प्रदूषण के दौरान दिल्ली के हर नागरिक को करने चाहिए ये 5 जरूरी काम...

सर्वोच्च अदालत ने इस दौरान कहा कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए डीजल जेनरेटरों पर रोक लगाई जाए और इसके लिए दिल्ली-हरियाणा-पंजाब-उत्तर प्रदेश में तुरंत बिजली कटौती बंद की जाए।

Supreme Court orders that no power cuts should take place in Delhi, Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh to ensure that no diesel generators are used. High powered committee of states to meet today and the report to be submitted on November 6 https://t.co/QMw4fV3tvr