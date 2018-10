पटाखों पर सुप्रीम फैसला: तमिलनाडु में आतिशबाजी का समय तय, दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखें जलाने का आदेश

नई दिल्ली: दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने को लेकर घमासान जारी है। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने के लिए आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में दो हिस्सों में आतिशबाजी करने का फैसला सुनाया है। तमिलनाडु में रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक और सुबह 4 बजे से 5 बजे तक पटाखे जलाने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से दिवाली पर तड़के 4.30 बजे से 6.30 बजे तक आतिशबाजी करने की इजाजत मांगी थी।

दुकानदारों से ग्रीन पटाखा बेचने का आदेश

वहीं देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाख दुकानदारों से पुराना पटाखा नहीं बेचने और ग्रीन पटाखा बेचने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में आगे से सिर्फ बिना प्रदूषण वाले यानी ग्रीन पटाखा बनाया जाएं। साथ ही दिल्ली और एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाए जाएं।

Supreme Court today refused to modify its order and said that only green crackers will be sold in Delhi and NCR. SC also said that polluting firecrackers which have already manufactured will not be allowed to be sold in Delhi and NCR. pic.twitter.com/nTUsh5LufB