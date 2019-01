राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका को SC ने किया खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को लेकर डाली गयी एक याचिका को खारीज कर दिया है। इस याचिका में राकेश अस्थाना की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख पद पर नियुक्ति को चुनौती दी गई थी।

Supreme Court has dismissed a PIL challenging the former CBI Special Director Rakesh Asthana’s appointment as Director General of Bureau Of Civil Aviation Security (BCAS) when an FIR is still pending against him and Delhi High Court had also refused to quash it.