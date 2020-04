सुप्रीम कोर्ट से अर्णब गोस्वामी को राहत, तीन सप्ताह तक कोई कार्रवाई नहीं

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) के खिलाफ कथितरूप से मानहानि के मामले में टेलीविजन पत्रकार अर्णब गोस्वामी ( Arnab Goswami ) के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ( Supreme Court ) ने गोस्वामी के खिलाफ दर्ज तमाम एफआईआर को लेकर उनकी गिफ्तारी पर तीन हफ्ते की रोक लगाते हुए उन्हें विशेष सुरक्षा मुहैया कराने और उनके खिलाफ जबरन कार्रवाई ना करने का निर्देश दिया है। वहीं, गोस्वामी पर हुए हमले के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने उन्हें विशेष सुरक्षा देने का फैसला लिया है।

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि गोस्वामी के खिलाफ अगले तीन सप्ताह तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और इस दौरान गोस्वामी अग्रिम जमानत लेने के साथ ही अन्य उपाय अपना सकते हैं।

इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड ने कहा कि अदालत याचिका को संशोधित करने की भी अनुमति देगी, जिसमें मांग की गई थी कि इस मामले में दर्ज तमाम प्राथमिकी को मजबूत करने के लिए वैकल्पिक आवेदन शामिल करने दिए जाएं और मामले के लिए शिकायतें और एफआईआर को रिकार्ड में लाया जाए।

उन्होंने कहा, "दूसरी बात यह है कि हम एक को छोड़कर सभी एफआईआर में आगे की कार्रवाई करेंगे। इस मामले में कार्रवाई एक ही राज्य में होती नजर आ रही है। इसलिए हम याचिका में संशोधन के लिए सभी लंबित प्राथमिकी पर स्टे लगाएंगे।"

Supreme Court stays all FIRs against Arnab Goswami except one which was filed in Nagpur and which has now been transferred to Mumbai. SC also directs Mumbai Police Commissioner to provide security to Arnab Goswami and Republic TV https://t.co/klkeYWHKvr