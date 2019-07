नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में मंगलवार को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ( Ram Janambhoomi-Babri masjid ) मुद्दे पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मूल वादियों में से एक गोपाल सिंह विशारद ने एक याचिका दायर कर अयोध्‍या विवाद ( ayodhya dispute ) पर तत्‍काल सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने मूल वादी गोपाल सिंह से कहा कि हम इस मुद्दे पर विचार करेंगे।

Ram Janmabhoomi-Babri Masjid matter mentioned by one of the plaintiffs, Gopal Singh Visharad at the Supreme Court today, for an early hearing into the matter. Court said, we will look into the matter.