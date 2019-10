नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट में न्‍यायाधीश शरद अरविंद बोबडे को मंगलवार को भारत का 47वां प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जानकारी के मुताबिक उनके नियुक्ति के वारंट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। राष्‍ट्रपति कार्यालय से स्‍वीकृति मिलने के बाद भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश के रूप में नियुक्ति को लेकर जल्द ही एक औपचारिक अधिसूचना भी जारी की जाएगी।



सुप्रीम कोर्ट में न्‍यायाधीश एसए बोबडे 18 नवंबर को सीजेआई पद की शपथ ग्रहण करेंगे। न्यायमूर्ति बोबडे 17 महीने के लिए 23 अप्रैल, 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे।

President Ram Nath Kovind signs warrant appointing Justice Sharad Arvind Bobde as the next Chief Justice of India (CJI), he will take oath on November 18th. Current CJI Justice Ranjan Gogoi retires on November 17th. pic.twitter.com/dCiALYqdj8