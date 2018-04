नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एससी-एसटी एक्ट में बदलाव के खिलाफ कई दलित संगठन सड़क पर उतर आए हैं। इन संगठनों ने सोमवार को भारत बंद का ऐलान किया है। इस दौरान कई संगठन और राजनीतिक पार्टियां सड़क पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरेगी। दलित संगठनों द्वारा किए गए भारत बंद का ऐलान के बाद उधर पंजाब सरकार भी अलर्ट हो गई है। पंजाब में कोई आपराधिक घटना न होने पाए इसके लिए राज्य सरकार ने सोमवार को सभी स्कूल बंद करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं सोमवार को राज्य में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी ठप रहेंगी। बताया ये भी जा रहा है कि राज्य में बस सेवा भी बहाल नहीं होगी।

पंजाब सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार

वहीं राज्य में किसी तरह की कोई अनहोनी न हो इसके लिए सभी जिलों में फोर्स तैनात कर दी गई है, पुलिस व प्रशासन के अधिकारी रिजर्व फोर्स व पैरामिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। पंजाब के मुख्य सचिव करण ए. सिंह ने रक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि पंजाब सरकार कानून और व्यवस्था लागू करने के लिए आर्मी जो भी मदद मांगेगी, उसे मुहैया कराई जाएगी।

पंजाब में अनुसूचित जाति की बड़ी आबादी को देखते हुए सरकार हर स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, राज्य के बठिंडा जिले में 300 के करीब बीएसएफ व पंजाब पुलिस के जवानों को 2 दिन पहले ही तैनात कर दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न होने पाए।

एससी-एसटी एक्ट को पूर्व की तरह लागू करे कोर्ट

मालूम हो कि, एससी-एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए बदलाव से अनुसूचित जाति वर्ग के लोग काफी नाराज हैं। वो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल को सड़क पर उतरेंगे। दलित संगठनों की मांग है कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में संशोधन को वापस लेकर एक्ट को पूर्व की तरह लागू किया जाए।

Punjab: All educational institutions to remain closed and mobile Internet services to be suspended in the state tomorrow in the wake of bandh called by several Dalit organisations against the amendment under the SC/ST Act.