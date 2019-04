चुनाव आयोग की कार्रवाई से खुश SC, मायावती की याचिका पर विचार करने से इनकार

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 ( Loksabha Elections 2019 ) के लिए जारी प्रचार-प्रसार में नेताओं के बदजुबानी के कई मामले सामने आ रहे हैं। इनमें से कई बयानों से आचार संहिता का उल्लंघन ( Violation of Model code of conduct ) भी हुआ। ऐसे ही कुछ बयानों पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। आयोग ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ( Yogi Adityanath ) के प्रचार पर 3 दिन और बसपा सुप्रीमो मायावती ( Mayawati ) के प्रचार पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी थी। आयोग के इस फैसले के खिलाफ मायावती ने सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में याचिका दायर की थी। इसे मंगलवार को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया।

