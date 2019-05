शारदा चिटफंड मामले में CM ममता बनर्जी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाई

नई दिल्ली। शारदा चिटफंड मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार ( Rajeev Kumar ) को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा ( Interim Protection ) रद्द कर दी है। अब इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( CBI ) राजीव कुमार से पूछताछ कर सकती है। शुक्रवार को कोर्ट ने CBI की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

