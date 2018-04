नई दिल्ली। दिल्ली वालों के लिए गुरुवार के दिन की शुरुआत दर्दनाक हादसों की खबर से हुई। दिल्ली से एक स्कूल वैन के एक्सीडेंट की खबर है जिसमें एक बच्ची की मौत बताई जा रही है।

दिल्ली के कन्हैया नगर में हुआ हादसा

ये हादसा दिल्ली के कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास रेड लाइट पर हुआ है। पुलिस के अनुसार हादसा सुबह करीब 6:30 बजे हुआ। रेड लाइट से यू टर्न ले रही थी वैन को तेज रफ्तार टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे वैन पलट गई। इस हादसे में 15 बच्चों को चोट आई है। घायल बच्चों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के अनुसार घायल बच्चों में से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है।

दूध टैंकर से टकराई स्कूल वैन

कन्हैया नगर में एक निजी स्कूल वैन और दूध टैंकर जोरदार टक्कर से ये हादसा हुआ जिसमें चार बच्चों की हालत ज्यादा चिंताजनक बताई जा रही है। खबर है कि इस वैन में केंद्रीय विद्यालय समेत दो अन्य स्कूलों के बच्चे भी थे।

