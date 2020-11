गुजरात में 23 नवंबर से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, एसओपी का करना होगा पालन

नई दिल्ली। गुजरात सरकार में शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने कोरोना वायरस संक्रमण के बीच प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गुजरात में नौवीं से 12वीं की कक्षाएं 23 नवंबर से शुरू होंगी। अंतिम वर्ष के कॉलेज के छात्रों के लिए कक्षाएं भी 23 नवंबर से ही शुरू होंगी। शिक्षण संस्थानों द्वारा भारत सरकार के एसओपी का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बाद से गुजरात में शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अभी तक शिक्षण संस्थानों को नहीं खोलने का निर्णय लिया था।

