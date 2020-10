स्कूल खोलने को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, किया बड़ा ऐलान

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के विपरीत आज आंध्रपदेश सरकार ने स्कूलों को खोलने को लेकर सकारात्मक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल छठी क्लास से शुरू होंगे और 12 वीं तक चलाएं जाएंगे। स्कूलों को खोलने के लिए सरकार की ओर से कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं। इससे पहले बुधवार को दिल्ली सरकार कोरोना महामारी को देखते हुए स्कूल खोलने से साफ इनकार का दिया है। दिल्ली सरकार की ओर से आदेश दिया गया है कि अगले आदेशों तक स्कूलों को बंद रखा जाएगा।

Schools & Colleges will be opened in the state from 2nd November. Classes for 9, 10, 11 & 12 will commence from 2nd Nov. Classes for 6, 7 & 8 will start from 23rd November. Classes will be held for half-day only & on alternate days only: Andhra Pradesh Chief Minister's Office