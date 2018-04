नई दिल्ली: बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से आ रही है। नक्सलियों ने सुरक्षबलों की बस पर बम से हमला बोला है। इसमें 2 जवान शहीद हो गए । जबकि 5 से ज्यादा जवान घायल हो गए हैं। घायलों को जगदलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक भोपालपट्नम की ओर जाने वाली सड़क पर महादेव घाट के पास नक्सलियों ने जवानों पर हमला बोला है। जवानों की ओर से जवाबी कार्रवाई जारी है। फायरिंग के बीच कई ग्रामीणों के फंसे होने की खबर मिल रही है। मुठभेड़ के चलते सभी यात्री बसों को रोक दिया गया है। किसी भी बस को बीजापुर से आगे जाने नहीं दिया जा रहा है।

2 security personnel dead, 5 injured in IED attack on police party vehicle near Bijapur's Kutru: DM Awasthi, special DG, anti-naxal operations #Chhattisgarh pic.twitter.com/c0MhiAyei7