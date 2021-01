आग लगने से सीरम इंस्टीट्यूट को हुआ एक हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान

नई दिल्ली। कोरोना वैक्सीन के मामले में विश्व भर में नाम कमा रहे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया को गुरुवार को लगी आग से भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। आग के कारण कंपनी के बीसीजी व रोटा वैक्सीन उत्पादन पर असर पड़ा है।

सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला के अनुसार आग से एक हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोविड वैक्सीन की आपूर्ति पर आग का कोई असर नहीं होगा। उन्होंने बताया कि मंजरी संयंत्र में कोई वैक्सीन नहीं बनाई जा रही थी।

