नंदा देवी में मिले 7 लापता पर्वतारोहियों के शव, हिमस्खलन के शिकार होने की आशंका

नई दिल्ली। उत्तराखंड के नंदा देवी ( Nanda Devi ) में लापता 7 विदेशी पर्वतारोहियों के शवों को बरामद कर लिया गया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। रविवार को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की विशेष राहत और बचाव टीम ने नंदा देवी की चोटी से विदेशी पर्यटकों के शवों को बरामद किया। हालांकि एक पर्वतारोही अब भी लापता है। सोमवार से टीम तलाश करेगी। हिमस्खलन के शिकार होने की आशंका जताई जा रही है। तीन सप्ताह पहले सभी लापता हो गए थे। ITBP की टीम हेलीकॉप्टर के जरिए लापता पर्वतारोही को तलाश रही थी।

Indo-Tibetan Border Police: ITBP team has recovered seven bodies of foreign tourists, who were hit by an avalanche near Nanda Devi in Uttarakhand and went missing three weeks back. (File pic) pic.twitter.com/lajkLD1T9w