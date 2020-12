कड़ाके की ठंड के साथ प्रदूषण ने भी दिल्ली में दी दस्तक, पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध की मांग

नई दिल्ली। दिवाली के बाद साल के अंत में एक बार दोबारा प्रदूषण ने दस्तक दी है। इस दौरान ठंड और कोहरा बढ़ रहा है। बढ़ती हुई ठंड से हवा की गुणवत्ता पर असर भी पड़ रहा है।

दिल्ली वालों को प्रदूषण के दूसरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। प्रदूषण के बढ़ने से तापमान में गिरावट और साथ ही हवा की धीमी गति है।

Considering the likely increase in air pollution activities during Christmas & New Year celebrations, agencies must ensure compliance of Courts' & NGT's orders regarding banning of sale & use of firecrackers in Delhi-NCR: Central Pollution Control Board (CPCB) pic.twitter.com/Ig3JLcKCtx