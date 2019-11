नई दिल्‍ली। महाराष्ट्र संकट पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है! अब कल सुबह 10:30 बजे फैसला आएगा। इससे पहले महाराष्‍ट्र में जारी सियासी संकट पर सोमवार को सुनवाई शुरू होने के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील शुरू की। सॉलीसिटर जनरल ने तीन जजों की पीठ को बताया कि विधानसभा में बहुमत की संख्या मिलने के बाद ही राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन हटाया था। बता दें कि इससे पहले एसजी ने राज्‍यपाल की चिट्ठी शीर्ष अदालत को दी थी। अदालत में सौंपी गई राज्‍यपाल भगत सिंह कोश्‍यारी की चिट्ठी मराठी भाषा में है।

NCP-Congress-Shiv Sena petition in Supreme Court: Solicitor General Tushar Mehta, for Maharashtra Governor, says - Grant us 2-3 days' time and let us file a reply. The Governor has in absolute discretion invited the largest party on November 23. pic.twitter.com/KWxGNdq3Dz — ANI (@ANI) November 25, 2019

तुषार मेहता ने राज्‍यपाल की चिट्ठी पढ़ते हुए कहा कि उन्‍होंने बीजेपी को एनसीपी से समर्थन पत्र मिलने के बाद सरकार बनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को बुलाया था। एनसीपी की ओर से समर्थन पत्र मिलने के बाद राज्‍यपाल ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया था। राज्‍यपाल ने माना फडणवीस के पास 170 विधायक थे।

NCP-INC-Shiv Sena petition in SC: Solicitor General Tushar Mehta to Supreme Court - The Governor then wrote to the President and requested for revocation of the President's Rule; Governor in his wisdom invited leader of the largest party. Devendra Fadnavis has support of 170 MLAs — ANI (@ANI) November 25, 2019

सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि अजित पवार ने जो चिट्ठी राज्यपाल को दिखाई थी, उसमें एनसीपी के सभी 54 विधायकों के हस्ताक्षर थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विपक्ष की ओर से अभी तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया गया।

Solicitor General Tushar Mehta hands over to SC the original letter of Maharashtra Governor inviting BJP leader Devendra Fadnavis to form government in Maharashtra. https://t.co/pIw9bOD1gd — ANI (@ANI) November 25, 2019

हमारे पास राज्यपाल के आदेश की कॉपी हैं। तुषार मेहता ने गवर्नर के सचिव की चिट्ठी अदालत को सौंपी, जिसमें विधायकों के हस्ताक्षर हैं।

M Rohatgi,appearing for #Maharashtra BJP in SC: Today,record of Guv to be placed. I've seen that along with letter of Fadnavis there was a letter by Ajit Pawar as head of legislative party with signatures of all NCP MLAs.Guv was right in granting an invitation to him to form govt pic.twitter.com/8XvYf11twR — ANI (@ANI) November 25, 2019

मुकुल रोहतगी : सरकार गठन का फैसला सही

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने बीजेपी की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि आज राज्यपाल का बयान रखा जाएगा। देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार के पास जो विधायकों का समर्थन पत्र था उसे मैंने देखा है। राज्यपाल की ओर से सरकार बनाने का जो न्योता दिया गया वो सही है।

मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए 14 दिन का वक्त दिया है। उन्होंने कहा कि प्रोटेम स्पीकर के बाद स्पीकर का चुनाव जरूरी है, लेकिन विपक्ष प्रोटेम स्पीकर से ही काम कराना चाहता है।

महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या

महाराष्‍ट्र मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है। हमारी मांग है कि 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट कराया जाए।

शिवसेना की ओर से वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वरिष्ठ जनों की देखरेख में महाराष्‍ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हो। उन्‍होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि फ्लोर टेस्‍ट की वीडियोग्राफी भी कराई जाए।

कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारे पास 154 विधायकों के समर्थन का हलफनामा है। अगर बीजेपी के पास बहुमत है तो फ्लोर टेस्ट से क्यों डर रही है।

सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने हॉर्स ट्रेडिंग पर जवाब देते हुए कहा कि अस्तबल से सिर्फ घुड़सवार ही भागा है। घोड़े वहीं के वहीं हैं।