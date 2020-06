Gujarat: Surat में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, SGCCI एग्जिबिशन सेंटर COVID-19 हॉस्पिटल में होगा कनवर्ट!

नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस ( coronavirus ) की चपेट में है। इस महामारी को रोकने और उसकी चेन को तोड़ने के लिए देश में 25 मार्च से देश में लॉकडाउन ( Lockdown ) लागू है। इसके बावजूद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस वायरस का प्रकोप गुजरात ( coronavirus in Gujarat ) में काफी तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में अहमदाबाद ( COVID-19 in Ahmedabad ) के बाद सबसे ज्यादा सूरत ( coronavirus in Surat ) शहर में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज हैं। वहीं, इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए SGCCI एग्जिबिशन सेंटर को COVID-19 हॉस्पिटल में में परिवर्तन करने की योजना बनाई जा रही है।

गुजरात में corona ने पकड़ी रफ्तार

दरअसल, गुजरात ( Gujarat Coronavirus ) में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 22,527 पहुंच गया है। इनमें 5619 एक्टिव केस हैं, जबकि 15493 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं, 1415 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि, सूरत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2351 पहुंच गया है। इनमें 713 एक्टिव केस हैं और 1638 लोग ठीक हो चुके हैं। जबकि, 93 लोगों की मौत हो चुकी है। आलम ये है कि सूरत में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। लिहाजा, SGCCI एग्जिबिशन सेंटर को कोविड-19 हॉस्पिटल में बदलने की योजना बनाई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 875 बेड वाले कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने की फिलहाल योजना है। बताया जा रहा है कि अगले छह महीने के लिए SMC इसे अधिग्रहण करने की तैयारी में है।

छह महीने के लिए किया जा सकता है अधिग्रहण

सूरत के नगर आयुक्त बी एन पाणि ( B N Pani ) का कहना है कि COVID-19 रोगियों की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए एसजीसीसीआई के सरसाना हॉल को फिलहाल अधिग्रहण करने की योजना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में सरसाना हॉल सबसे अच्छी जगह है। जहां कोरोना मरीजों के इलाजे के लिए एक पूरा सेट बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमने अपने अधिकारियों को संभावनाओं के साथ योजना पर काम करने के लिए कहा है। इसके लिए मेडिकल स्टाफ की भी तलाश की जा रही है।

एग्जिबिशन सेंटर में कई तरह के होते हैं आयोजन

गौरतलब है कि इस एग्जिबिशन सेंटर में प्रदर्शनियों, नवरात्रि गरबा, विवाह, निजी कॉर्पोरेट कंपनियों की मीटिंग, पार्टियों, शैक्षिक सहित सालभर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इतना ही नहीं यहां सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, SGCCI में प्रदर्शनियों के लिए प्रति दिन 10 लाख रुपये लगते हैं। विवाह के लिए लगभग 6 लाख रुपए का खर्त होता है। एसजीसीसीआई के अध्यक्ष देसाई ने कहा कि जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने हॉल में हॉस्पिटल बनाने के लिए संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि वे छह महीने के लिए हॉल का अधिग्रहण करेंगे और बाद में स्थिति के अनुसार फिर इसे खाली कर दिया जाएगा। हालांकि, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।