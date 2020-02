दो महीने बाद खुला शाहीन बाग का एक रास्ता फिर हुआ बंद, पुलिस ने लगाया बैरिकेड

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली ( Delhi ) के बहुचर्चित इलाके शाहीन बाग ( Shaheen Bagh ) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ( UP Police ) ने महामाया फ्लाइओवर के रास्ते कालिंदी कुंज ( Kalindi Kunj ) से फरीदाबाद ( Faridabad ) और जैतपुर की तरफ जाने वाले रास्ते को खोल दिया था। हालांकि कुछ देर बाद ही पुलिस ने दोबारा बैरिकेड लगाकर इसे बंद कर दिया है।

आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ धरने की वजह से पिछले 69 दिनों से रास्ता बंद था।

फरीदाबाद जाने का रास्ता करीब दो महीने बाद खुला। महामाया से कालिंदी कुंज, ओखला और सुपर नोवा का रास्ता खोला गया था। पुलिस ने शुक्रवार सुबह इस रास्ते से बैरिकेडिंग हटाई थी।

