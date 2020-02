शाहीन बाग: प्रदर्शनकारियों-वार्ताकारों के बीच बनी सहमति, नोएडा-फरीदाबाद जाने वाला रास्ता खुला

नई दिल्ली। बड़ी खबर दिल्ली के शाहीन बाग ( shaheen bagh ) से आ रही है। नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ( NRC ) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनाकारियों ( Protesters ) और वार्तकारों के बीच सहमति बन गई है। इस सहमति के बाद नोएडा ( Noida )-फरीदाबाद ( Faridabad ) जाने वाला रास्ता खुल गया है। बताया जा रहा है कि नौ नंबर रास्ता खोलने पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) के वार्ताकारों और प्रदर्शनकारियों के बीच सहमति बन गई है।

बताया जा रहा है कि कार और बाइक को जाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने रास्ता खोल दिया है। वहीं, पुलिस ने भी नोएडा- कालिंदीकुंज ( kalindi kunj ) रोड से बैरिकेड हटा दिया है। गौरतलब है कि सुबह जब वार्ताकार साधान रामचंद्रन शाहीन बाग पहुंची और उन्होंने प्रदर्शनाकारियों से रास्ता खोलने की अपील की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। बातचीत के दौरान शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों से साधना रामचंद्रन ने कहा कि उन्होंने कभी भी प्रोटेस्ट करने वालों को कभी पार्क जाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि गलतफहमी तोड़ती है। हालांकि, साधना रामचंद्रन ने कहीं और आंदोलन करने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन, प्रदर्शनकारियों ने साफ इनकार कर दिया था।

#WATCH Delhi: Celebrations underway as protestors open Noida-Kalindi Kunj Road via Road No. 9 (Okhla road) #ShaheenBaghProtests pic.twitter.com/UIqL4ms6a5