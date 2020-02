पुलवामा बरसी: शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) का विरोध कर रहे शाहीन बाग ( Shaheen Bagh ) के प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को यहां प्रदर्शनस्थल पर, पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पुलवामा ( Pulwama Terror Attack ) में आत्मघाती हमले में शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ( CRPF ) के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद (जैश) के आत्मघाती हमलावर ने CRPF के काफिले पर हमला किया था। इस आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे।

पंजाब सरकार का फैसला, कोरोनावायरस कंट्रोल से जुड़े कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

Delhi: Protesters at Shaheen Bagh hold heart-shaped cutouts with 'PM Modi please come to Shaheen Bagh' written on them. Protest against Citizenship Amendment Act has been going on at the spot. pic.twitter.com/nj4heo8IYM