शाहीन बाग: चौथे दिन भी बेनतीजा रही बातचीत, वापस लौंटी वार्ताकार साधना रामंच्रदन

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ( NRC ) के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग ( shaheen bagh ) में करीब 70 दिनों से प्रदर्शन जारी है। इस मसले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने दो वार्तकारों को नियुक्त किया है। हालांकि, तीन दौर की वार्ता में अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए चौथे दिन वार्ताकार साधान रामचंद्रन ( Sadhana Ramachandran ) शाहीन बाग पहुंची, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकला। परिणाम यह हुआ कि साधना रामचंद्रन प्रदर्शन स्थल से लौट गईं।

बातचीत के दौरान शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों से साधना रामचंद्रन ने कहा कि उन्होंने कभी भी प्रोटेस्ट करने वालों को कभी पार्क जाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि गलतफहमी तोड़ती है। हालांकि, साधना रामचंद्रन ने कहीं और आंदोलन करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन, प्रदर्शनकारियों ने साफ इनकार कर दिया।



इससे पहले शुक्रवार को शाहीनबाग में वार्ताकार और प्रदर्शनकारियों की बातचीत में सुरक्षा का मुद्दा अहम रहा है और जब सुरक्षा को लेकर बात रखी गई तो प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दिल्ली पुलिस लिखित में आश्वासन दे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर हमें भरोसा नहीं है और अगर कुछ घटना होती है तो कमिश्नर से लेकर बीट कॉन्स्टेबल को जिम्मेदार माना जाए और बर्खास्त किया जाए। इससे पहले साधन रामचंद्रन ने प्रदर्शनकारियों से पूछा कि दूसरी तरफ से सड़क किसने बंद कर रखी है। इस पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उसे हमन नहीं बंद की है। जिस पर रामचंद्रन कहा कि इसका मतलब पुलिस अपने आप सड़क को घेर रखी है?

Delhi: Sadhana Ramachandran, one of the Supreme Court-appointed mediators arrives at Shaheen Bagh to resume talks with protesters pic.twitter.com/Q2CXNSMIBJ