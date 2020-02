शाहीन बागः SC ने कहा- अनंतकाल के लिए सड़क नहीं रोक सकते प्रदर्शनकारी, अगली सुनवाई 17 को

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन एक्ट ( CAA ) और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन ( NRC ) के खिलाफ पिछले 58 दिनों से जारी शाहीन बाग में प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में सुनवाई हुई। इस मामले में शीर्ष अदालत ने सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों को हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनंतकाल के लिए किसी सार्वजनिक रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।

shaheen bagh protest matter: Supreme Court issues notice to Delhi Government & Delhi Police and posts the matter for 17th February. https://t.co/WpMB1EGXf6